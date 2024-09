La Spezia: Mytiliade, viaggio nel gusto dai "muscoli" alla gastronomia mediterranea

Quaranta eventi per entrare in contatto con la cultura gastronomica del Mediterraneo e dei territori che la esprimono. Torna Mytiliade, evento biennale che si svolge a Lerici dal 13 al 15 settembre 2024. Si parte dai "muscoli" locali, le pregiate cozze del Golfo dei Poeti, per un viaggio tra narrazioni e riflessioni attuali all'insegna del gusto e della conoscenza nello scenario dello storico borgo ligure, che venerdì sarà premiato alla presenza della ministra Daniela Santanché come Best tourism village 2023 dall'Organizzazione mondiale del turismo dalle Nazioni Unite.

"Una tre giorni di cucina, di tradizioni, di culture pop che si abbracciano in un contesto come Lerici che rappresenta, nel suo piccolo e con il suo retaggio marinaro e poetico, un centro di scambio dove la cucina è veicolo di dialogo", dice il sindaco Leonardo Paoletti. Ai fornelli per lo show cooking si alterneranno gli chef Valerio Braschi, Wafik Belaid, Katia Zanghi, Ivano Ricchebono e Giacomo Caravello intervallati dai talk sui temi del mare con un occhio alla situazione geopolitica del Mediterraneo.

"La sfida di Mytiliade è di essere una manifestazione di intrattenimento dedicata al grande pubblico, ma al contempo anche un importate contenitore di temi fondamentali", spiega Cristiana Pagni, presidente Italian Blue Growth, che organizza l'evento per il Comune di Lerici. Le aree a tema il GourMed, il mercatino dedicato al Mediterraneo con prodotti tipici, l'area food & wine con ostriche del golfo e vini al calice, il mercatino dei libri a tema mare. Una parte del programma è poi pensata specificamente per i bambini con laboratori e tanti eventi speciali, come la visita guidata via mare allo stabulatore di Santa Teresa.

"Mytiliade è pronta per fare un balzo in avanti - spiega Vittorio Castellani, giornalista chef ed event designer della manifestazione -. Oltre a una selezione di ottimi chef ed esperti di altissimo livello, a Mytiliade avremo la Sicilia, che è stata eletta per il 2025 Regione Europea della Gastronomia, come territorio ospite e una delegazione tunisina". Taglio del nastro venerdì 13 settembre presso la Rotonda Vassallo.