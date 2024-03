La Spezia: Museo Lia presta tre opere a Genova per mostra "Libri nell'arte dal Medioevo all'Età Contemporanea"

Il Museo Civico “Amedeo Lia” della Spezia presta tre dipinti a Genova per la mostra "Libri nell'arte dal Medioevo all'Età Contemporanea" a Palazzo della Meridiana. Si tratta dell’Annunciazione di Paolo Giovanni Fei, del 1350 circa, dello splendido San Girolamo di Bicci di Lorenzo (un particolare nella foto), dipinto dalla storia complessa proveniente dalla chiesa di San Niccolò in Cafaggio a Firenze e datato al 1433, e ancora una miniatura raffigurante San Gregorio Papa in cattedra riferita a un artista emiliano attivo nel terzo quarto del XV secolo: queste opere saranno prestate ed esposte in occasione della mostra a cura di Agnese Marengo e Maurizio Romanengo al Palazzo della Meridiana di Genova fino al 14 luglio. Le opere prestate saranno in perfetto dialogo nel percorso cronologico e tematico proposto che pone in luce nelle opere i riflessi delle trasformazioni della società attraverso i secoli. In particolare, le opere saranno collocate nella sezione “La sacralità del libro del Medioevo: dal codice al libro d’ore”.

“Il Museo Civico “Amedeo Lia” vanta dei capolavori di grande prestigioso e siamo particolarmente orgogliosi del prestito di queste tre opere in occasione della mostra genovese che si pone come evento conclusivo dell’anno di “Genova Capitale Italiana del Libro”- dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Un’occasione importante per condividere e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio la bellezza e il valore delle collezioni custodite all’interno del nostro Museo che si conferma quale punto di riferimento del panorama culturale italiano e non solo".