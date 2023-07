La Spezia, le notti bianche di Liguria si chiudono con un grande successo di pubblico in piazza Europa

Grande successo di pubblico questa sera in piazza Europa per il concerto gratuito di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra, ultimo appuntamento di "Notti bianche di Liguria", la kermesse che nel mese di luglio ha portato spettacoli teatrali, incontri e concerti in tutta la Regione.

"Eventi come questo sono preziosi per valorizzare ancora di più le nostre città e le bellezze della Liguria, offrendo a cittadini e turisti una vasta offerta di spettacolo, musica, cultura e intrattenimento di alto livello. Varietà e qualità sono fondamentali per lo sviluppo culturale della nostra Regione, con i grandi eventi che giocano un ruolo sempre più rilevante su questo fronte", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto al concerto insieme al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Presenti alla serata anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e l'assessore comunale alla Promozione Grandi eventi Manuela Gagliardi.

La serata alla Spezia si inserisce in “Notti Bianche di Liguria”, la rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura organizzata da Regione Liguria per animare tutto il territorio, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra. Per tutto il mese di luglio hanno portato da Levante a Ponente attività ed eventi adatti a tutte le età e a tutti gli interessi: concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.