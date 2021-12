La Spezia, lavorava con la licenza sospesa. Tassista sanzionato e mezzo sequestrato

di Marco Garibaldi

Il tassista è stato fermato con un cliente a bordo in Piazza Verdi, alla Spezia

Si era rifiutato di prestare servizio ad un invalido e per questo gli era stata sospesa la licenza per 15 giorni ma il tassista spezzino aveva ignorato la cosa ed è stato trovato a lavorare sul suo taxi dai vigili urbani della Spezia. Il tassista è stato fermato con un cliente a bordo in Piazza Verdi, alla Spezia. La Municipale l'ha trovato a lavorare senza licenza e per questo riceverà una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.812 euro a un massimo di 7.249,00 euro, oltre alla sospensione della patente da quattro a dodici mesi e la confisca del veicolo, che è stato immediatamente sequestrato.