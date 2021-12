La Spezia, annullato il concerto di Capodanno. Peracchini: "Prima la sicurezza dei cittadini"

di Marco Garibaldi

"L’Amministrazione Comunale è al fianco dei cittadini e di quanti si stanno battendo ogni giorno per la lotta al virus"

Annullato il Concerto di Capodanno alla Spezia a causa della crescita dei contagi da Covid-19.

"La nostra priorità in questo momento è la salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - avevamo programmato per la notte di Capodanno una serie di spettacoli di grande rilievo che si sarebbero conclusi con un artista di punta come Antonello Venditti e avremmo messo in atto tutte le norme possibili per la sicurezza al fine di evitare assembramenti, ma la situazione epidemiologica in peggioramento richiede ancora più cautela e ritengo opportuno rinviare i grandi eventi di cui La Spezia si è dimostrata capace in periodi più sereni.

L’Amministrazione Comunale è al fianco dei cittadini e di quanti si stanno battendo ogni giorno per la lotta al virus, insieme usciremo da questa pandemia e avremo occasione di tornare a festeggiare in piazza ma oggi, come un buon padre di famiglia, invito alla prudenza e all’attenzione per non perdere la libertà duramente conquistata".