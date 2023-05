La Spezia, la Geo Barents attraccherà al Molo Garibaldi Est. L'assessore regionale Giampedrone: "L'operazione di sbarco sarà lunga"

È stata individuata l'area di Molo Garibaldi Est per l'attracco della Geo Barents, la nave della ong Medici Senza Frontiere che arriverà venerdì intorno alle 13 nel porto della Spezia. È quanto stabilito nella riunione convocata oggi dalla prefetta della Spezia Maria Luisa Inversini per organizzare lo sbarco e l'accoglienza dei 336 naufraghi, tra cui 80 minori dei quali oltre la metà non accompagnati. I migranti sono stati salvati in una doppia operazione nel Mediterraneo centrale. I primi controlli sanitari e la prima accoglienza, con il fotosegnalamento da parte della questura avverrà in banchina, dove saranno collocate 5 tende della Croce Rossa. Gli eventuali tamponi verranno fatti a bordo. A curare l'accoglienza nelle prime ore sarà Caritas. I naufraghi verranno ospitati a SpeziaExpo, il palafiere attualmente in vendita. Qui verranno trasportati con bus e accolti con cibo, vestiti e servizi.

"Forniremo 150 brandine - conferma l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone -. Le operazioni potrebbero essere un po' più lunghe, rispetto a quanto accaduto nello sbarco avvenuto nel gennaio 2023 a causa del numero elevato di migranti". Tra sabato e domenica tutte le persone verranno destinate ai punti di accoglienza sul territorio nazionale, compresi i minori non accompagnati per i quali è in corso una interlocuzione tra Comune e Prefettura.