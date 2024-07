La Spezia, l'attesissimo Antonio Albanese e il musical "Grease" a dicembre al Teatro Civico

Svelati i nuovi spettacoli per il cartellone extra abbonamento 2024-2025 al Teatro Civico della Spezia: giovedì 12 dicembre si terrà l’attesissimo appuntamento con Antonio Albanese, che porterà sul palco “Personaggi”, uno spettacolo che riunisce in un unico show alcuni tra i suoi volti più famosi e divertenti; invece sabato 28 dicembre alle 21 e domenica 29 dicembre alle 18 si terranno le due serate con il musical “Grease”, portato in scena dalla Compagnia della Rancia, che conquista diversi sold-out in tutta Italia.

Ecco nuove “chicche” del cartellone extra abbonamento 2024-25, che può vantare anche nomi di spicco Antonio Ornano (28 novembre), Roberta Bruzzone (3 dicembre) e Filippo Caccamo (11 gennaio).

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: “I primi nomi annunciati per la stagione teatrale extra abbonamento 2024/2025 anticipano un cartellone già molto ricco di spettacoli di livello nazionale, con grandi nomi del cinema e del teatro ed eventi che stanno girando i palchi più importanti di tutta Italia. Mentre gli eventi dell’Estate Spezzina proseguono con molta partecipazione di pubblico, stiamo già lavorando alla stagione teatrale dell’autunno e dell’inverno con importanti ospiti, che potremo vedere in un teatro che sta attraversando un importante lavoro di restyling degli interni che lo renderà più bello e accogliente.”

Lo spettacolo “Personaggi” di Antonio Albanese è un recital dell’umanità che parla di uomini del sud e del nord, alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Tutti i personaggi incarnano le nevrosi, l’alienazione e la solitudine che caratterizzano i rapporti umani, parallelamente alla disgregazione della famiglia e al vuoto ideologico del nostro tempo. La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel nostro vicino di casa, nell’ amico del cuore, in noi stessi.

“Grease” è uno spettacolo sempre più attuale e un classico che continua a unire le generazioni in una travolgente festa a teatro.

Dopo aver collezionato, da febbraio 2022, 108 repliche tutte sold-out applaudite da 112.000 spettatori, raggiungendo così quota 2.000.000 complessivi dal debutto nel 1997, il musical è tornato in tour da gennaio 2024 con un cast tutto nuovo.

“Grease”, portato in scena dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni dello scorso anno (più di 650 candidati) che hanno portato alla formazione di un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer.

Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 19 luglio su Ticket One oppure presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)