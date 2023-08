La Spezia: Geo Barents, sbarcati 49 migranti, quasi tutti minori, resteranno in Liguria

È approdata poco dopo le 8,30 a molo Garibaldi est della Spezia la nave Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 49 migranti provenienti da Guinea, Gambia e Senegal. Trentadue dei 49 naufraghi a bordo sono minori non accompagnati. Tutti i profughi rimarranno "in Liguria, verranno redistribuiti nelle quattro province liguri". Lo ha detto il prefetto Maria Luis Inversini. Sul molo è scattata la macchina dell'accoglienza, coordinata dalla prefettura della Spezia con il supporto dell'autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, con l'area predisposta alle prime cure e al riconoscimento con Croce Rossa, Caritas, Asl5, sanità marittima e forze dell'ordine. Poco distante dal punto di attracco, su molo Italia, un presidio di accoglienza 'Welcome refugees' organizzato da associazioni, sindacato e partiti di sinistra.

E' stata una ragazzina a scendere per prima dalla nave Geo Barents, è stata fatta salire su una barella ed è stata portata via in ambulanza. Secondo quanto appreso, otto bambini verranno subito accompagnati in ospedale, poi scenderà l'unica donna maggiorenne. A seguire tutti gli altri. Non ci sono particolari emergenze di origine sanitaria ma i giovani sono tutti sotto choc per il ragazzino disperso in mare. I ragazzini sono tutti non accompagnati, hanno affrontato il viaggio dai loro paesi di origine completamente soli.

I migranti scesi dalla Geo Barents in questo momento vengono fotosegnalati e visitati dai medici. In seguito verranno loro forniti abiti puliti e rifocillati con il cibo preparato dai volontari della Cittadella della Pace, in collaborazione con la Caritas. Anche questa volta il ristorante Osteria della Corte offrirà il pasto, riso speziato con pollo, come per i precedenti sbarchi alla Spezia.