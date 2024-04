La Spezia, formazione: Salone dell'Orientamento dal 18 al 20 aprile

L’Università di Genova, in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi La Sezia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l'Impiego della Spezia, organizza la sesta edizione del Salone dell’Orientamento ed il Career Day presso il Campus Universitario dell’Università di Genova alla Spezia.

“Un’occasione fondamentale per garantire ai ragazzi di orientarsi tra le opportunità offerte nel mondo della formazione, dell’università e del lavoro – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – attraverso incontri, laboratori e risorse informative i giovani avranno la possibilità di trovare ispirazione per la costruzione del proprio futuro. Ringrazio tutti gli Enti coinvolti nell’organizzazione di questa nuova edizione che mi auguro possa essere l’inizio di un percorso soddisfacente per tutti coloro che parteciperanno.”

Questo è un Salone organizzato non solo per gli studenti degli istituti superiori ma anche per i ragazzi più grandi ed è riservato a coloro che desiderano affacciarsi all'Università, ai corsi di ITS (Istruzione tecnica superiore) oppure direttamente al mondo del lavoro. L’iniziativa è ovviamente aperta anche alle famiglie per permettere ai genitori di capire e di aiutare i propri figli nella scelta, giacché le famiglie sono determinanti nelle scelte dei giovani. Sarà anche possibile, per le scuole interessate, partecipare al Salone e alle attività previste nel programma aderendo al Progetto Futuro PNRR "E dopo? Le opportunità post-diploma, dalle professioni ai percorsi di studio" aperto anche agli allievi delle prime e seconde classi delle superiori

“L’Università di Genova”, spiega la prof.ssa Giulia Pellegri, delegata del Rettore all’Orientamento, al Tutorato e al Placement “è attiva sul territorio con molteplici iniziative volte a consolidare le sinergie tra Scuola, Enti e Università. I PCTO - PNRR PROGETTO FUTURO Transizione Scuola Università (piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – investimento 1.6 “orientamento attivo nella transizione scuola-università”) fanno parte di un ambizioso progetto di co-progettazione con USR Regionale, dirigenti e docenti delle Scuole, studentesse e studenti in un percorso di crescita e consapevolezza che li accompagnerà ad una scelta futura più responsabile.”

Giovedì 18 aprile e venerdì 19 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00 sarà attivo lo Sportello genitori, presso lo Stand di Ateneo UniGe.

“L’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle attività di orientamento è confermata anche dall’istituzione di una piattaforma digitale Unica che seguirà studenti e studentesse dal primo ciclo di istruzione all’istruzione post-secondaria e alla formazione-lavoro. Si concretizza – dichiara il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia Giulia Crocco - l’idea di un sistema strutturato e coordinato finalizzato a sostenere i giovani, e le loro famiglie, nell’esplorare le diverse opportunità disponibili per favorire scelte consapevoli e orientate a valorizzare i propri talenti e sviluppare nuove competenze”.