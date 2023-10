La Spezia, festeggia il compleanno facendo una raccolta fondi per la Croce Rossa

Per i suoi 40 anni, una dottoressa della Spezia non ha voluto regali ma una raccolta fondi per la Croce Rossa, grazie alla quale è stato possibile acquistare due monitor multiparametrici utilizzabili dai soccorritori per controllare i segnali vitali dei pazienti: attività cardiaca, pressione arteriosa, saturazione del sangue e temperatura corporea.

L'iniziativa non solo ha avuto successo ma è andata anche oltre le aspettative, superando il budget prefissato e permettendo alla Croce Rossa di acquistare ben due monitor.

"Gesti come questo ci ripagano di tutti i nostri sforzi e rappresentano un riconoscimento per tutti i nostri volontari, - commenta il presidente della Croce Rossa spezzina Luigi De Angelis - ringraziamo di cuore la dottoressa, alla quale abbiamo consegnato un attestato in segno di ringraziamento. Il suo gesto ci permette di dotarci di altre strumentazioni mediche all'avanguardia, fondamentali in frangenti delicati come i soccorsi di emergenza in ambulanza".