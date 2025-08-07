La Spezia festeggia il Centenario del Palio del Golfo con le Frecce Tricolori: Air Show in programma domenica 10 agosto

Dopo il grande successo del 100° Palio del Golfo, celebrato domenica 3 agosto, La Spezia si prepara a concludere le celebrazioni con un evento di forte impatto simbolico e spettacolare: domenica 10 agosto, dalle 16:30 alle 18:30, andrà in scena l’Air Show delle Frecce Tricolori lungo Passeggiata Morin. L’esibizione è organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’Aero Club d’Italia, la Marina Militare e la Capitaneria di Porto.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha sottolineato come il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale rappresenti "un omaggio alla città in occasione del centenario del Palio del Golfo. Un evento straordinario che chiude un ricco programma iniziato a giugno, unendo emozione, identità e orgoglio nazionale". Anche l’assessore al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia, ha rimarcato l’importanza della manifestazione: "Celebriamo il centenario con uno spettacolo che incarna la nostra comunità. È un onore accogliere le Frecce Tricolori in un’occasione così speciale. Ringrazio tutti gli enti e le persone coinvolte per aver reso possibile questo evento".

Il programma dell’Air Show sarà anticipato da una lunga serie di esibizioni aeree, a partire dalle 16:30. Il pubblico potrà assistere alle manovre di elicotteri dell’Aeronautica Militare, della Guardia Costiera e della Marina Militare. In volo anche la pattuglia civile Twenty Six con velivoli C26, la TT Take su Yak 52, le acrobazie di Acronadia su Pitts S2B e l’esibizione del pluricampione italiano di acrobazia su CAP 231. Lungo Passeggiata Morin sarà inoltre presente uno stand dell’Aeronautica Militare con un simulatore di volo, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva.

Le prove generali si terranno sabato 9 agosto e saranno aperte al pubblico. Venerdì 8 agosto, invece, alcuni velivoli effettueranno sorvoli di ricognizione per definire gli ultimi dettagli tecnici: si tratta di normali operazioni preparatorie e la cittadinanza è invitata a non allarmarsi. Sempre venerdì 8 agosto, dalle 9:00 alle 13:00, la 46ª Brigata Aerea di Pisa aprirà le porte al pubblico in occasione dell’Open Day 2025. Durante la mattinata sarà possibile assistere all’arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, del 15° Stormo e del WeFly! Team, l’unica pattuglia acrobatica al mondo con due piloti con disabilità.

Per garantire la sicurezza dell’evento, sabato 9 e domenica 10 agosto sarà interdetto al traffico il tratto di Viale Italia compreso tra via San Cipriano e la Rotatoria Oriana (Porto Mirabello).

Domenica 10 sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta dalle 13:00 alle 24:00 da e per i parcheggi di interscambio Darmipark e Palapark. Sabato 9 il servizio seguirà l’orario ordinario.

Il passaggio delle Frecce Tricolori concluderà così un’estate di eventi che hanno reso omaggio a una delle tradizioni più radicate della città, rafforzando il legame tra mare, comunità e identità nazionale.

