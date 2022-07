La Spezia, donna ferita per strada: raggiunta e accoltellata. Fermato un uomo

di Redazione

Il commento di Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale: "Episodio gravissimo nella nostra città che poteva trasformarsi in femminicidio"

Una donna è stata aggredita e ferita gravemente con un coltello da un uomo in strada a La Spezia di fronte a passanti terrorizzati. La donna è stata ricoverata in ospedale per alcune profonde ferite, in particolare al torace e alla testa, ed è sottoposta a un intervento. L'aggressore ha tentato la fuga ma è stato rintracciato dalla polizia e bloccato nei pressi del portone di un palazzo.

A quanto risulta la vittima dell'aggressione è italiana mentre l'aggressore è di origine albanese. Da una prima ricostruzione, sembra che l'uomo abbia inseguito per strada la vittima e che questa abbia cercato di trovare riparo a bordo di un autobus. Ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e trascinata in strada dove l'ha colpita. L'allarme è stato dato dai passanti.

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha condannato l'aggressione della donna per strada a La Spezia. "Episodio gravissimo nella nostra città che poteva trasformarsi in femminicidio - ha scritto in un post in cui ha pubblicato anche una foto con del sangue a terra su un bus -. Oggi una ragazza è stata aggredita a coltellate dall'ex compagno a Migliarina dopo essere stata inseguita a bordo di un bus. Un grazie particolare ai cittadini presenti, che sono subito intervenuti per soccorrerla, e all'autista che ha immediatamente chiamato i soccorsi".

Medusei ha anche spiegato che "l'uomo è stato arrestato in pochi minuti grazie alla prontezza operativa della Polizia di Stato, dopo essere stato identificato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un episodio agghiacciante, per il delinquente solo della gran galera. La nostra vicinanza alla donna aggredita, che fortunatamente è fuori pericolo di vita grazie anche alle cure del personale sanitario".