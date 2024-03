La Spezia: Assoluti italiani di atletica, attesi anche Tortu e Tamberi

Si è insediato alla Spezia il comitato organizzatore dei campionati assoluti d'atletica 2024, che si terranno nella città ligure il 29 e 30 giugno. Ne fanno parte rappresentanti del Comune della Spezia, della Federazione italiana atletica leggera, della Marina Militare e della società ospitante Atletica Spezia Duferco.

"Verrà subito dopo gli Europei di Roma, in cui vinceremo tantissime medaglie, e sarà l'ultima occasione per tanti nostri atleti di strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi - ha detto il presidente federale Stefano Mei che sulla pista del campo sportivo 'Alessandro Montagna' si è allenato per anni -. Vi sono entrato la prima volta nel 1976 e ho pensato che era il campo più bello d'Italia. Lo penso ancora". Tantissimi protagonisti dell'atletica azzurra attesi alla Spezia, da Tamberi a Tortu passando per Furlani, Simonelli, Fabbri, Dosso, Battocletti, Crippa.

"Anche Jacobs - ha detto Mei - è solito partecipare agli assoluti". Entro maggio sul campo di gara sarà installato un nuovo impianto di illuminazione dal costo di 1,5 milioni di euro, finanziato dal Comune della Spezia. "La città ne avrà un grande ritorno mediatico", dice il sindaco Pierluigi Peracchini. Evento finale la marcia che si terrà in pieno centro città, tra Via Chiodo e Piazza Verdi con le installazioni di arte contemporanea di Daniel Buren. La Spezia aveva già ottenuto l'assegnazione degli assoluti per il 2020, rinunciando poi a causa della pandemia. Durante la presentazione un ricordo per Norberto Capiferri, ex triplista che del progetto di ospitare gli assoluti fu grande animatore, scomparso nel corso del 2021.