La Sampdoria vola sulle fasce con Borini, Delle Monache, Pedrola e Stoppa: ora il centravanti

Marco Delle Monache, giovane talento della Sampdoria acquistato due anni fa dalla Pescarese e lasciato la scorsa stagione in prestito al Pescara, è stato il protagonista assoluto nell'amichevole a livello Under 19 giocata fra le Nazionali di Italia e Albania a Coverciano e finita 3-0 per gli azzurri.

L'attaccante blucerchiato ha realizzato due gol, al 2' con un tocco sottomisura e al 44' di testa, prodezze inframmezzate dall'assist al 24' per Ripani.

Un diamante grezzo, insomma, che già nel ritiro di Livigno aveva fatto intravvedere le sue qualità tecniche, in particolare la magnifica rete a Rapperswil Jona, ma pure il suo carattere e la sua personalità. Come quando rispose così alla domanda se sperava di restare nella Sampdoria e ritagliarsi un posto in squadra: "Certo, ovviamente sì".

Con Delle Monache a destra e l'altro astro nascente Pedrola a sinistra, Pirlo può contare su una coppia di esterni giovani, guizzanti e imprevedibili, a cui si aggiungono Stoppa e naturalmente l'esperto Borini.

Ora alla Sampdoria, per completare l'undici titolare, manca davvero poco: in arrivo i difensori centrali Ghilardi, Ferrari e forse uno tra Pellegrini del Platense e Mbuyamba del Volendam, rimane da non sbagliare il ruolo cruciale del centravanti, considerato che per ragioni diverse né La Gumina né De Luca sembrano offrire le giuste garanzie. Nelle ultime ore, oltre all'interessamento per Petkovic della Dinamo Zagabria, da registrare i contatti con l'Inter per il giovane Sebastiano Esposito.