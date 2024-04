La Salute Regionale: insieme per sostenere una nuova sanita' - Alessandro Bonsignore (presidente Ordine Medici): "Usare meglio potenzialità ospedali"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei medici di Genova, ai microfoni di Telenord, intervistato dal nostro direttore Giampiero Timossi nel corso del convegno La salute regionale - Insieme per sostenere una nuova sanità, oggi a Rapallo, analizza il problema delle liste di attesa. "E' un tema con due responsabilità, quella del medico prescrittore e quello del cittadino. Non deve più accadere che il medico si ritrovi col cerino in mano, nella situazione di non poter garantire al paziente di accedere agli esami diagnostici. Si vengono ad alterare gli equilibri. D'altra parte il cittadino non deve chiedere al medico di modificare l'urgenza della prestazione, anche perché forse non sa che chiedendo cambio di urgenza chiede di commettere reato".

"Gli ospedali al pomeriggio e alla sera sono meno utilizzati, quindi bisogna sfruttare meglio le risorse e prendere in considerazione la possibilità di prevedere un'integrazione sana pubblico-privato. Come Ordine ci impegniamo a interloquire con le istituzioni per assicurare ai cittadini equità di accesso alle cure".

Sul tema dei diritti dei medici, "Il professionista è una figura che deve tornare centrale, dal paternalismo siamo passati all'autodiagnosi di dottor google. Occorre fare formazione e informazione e trovo importante che si istituisca un sistema di alert al medico prescrittore, per fare ordine nella materia di esami da poco svolti e quindi sostanzialmente inutili da ripetere nell'immediato".