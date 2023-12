La provocazione di Ordine: "Esposito al Genoa e Retegui alla Samp". I tifosi: "No, grazie"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Genoa ha bisogno di gol impossibili, come quelli di Esposito. La Sampdoria cerca gol in area, come quelli di Retegui. Perché a gennaio i due club non si scambiano gli attaccanti?".

La provocazione, pronunciata con il sorriso sulle labbra e volta a sottolineare lo stato d'animo opposto in questo momento della stagione per gli attaccanti rossoblucerchiati, è di Franco Ordine, popolare giornalista nazionale e opinionista di Telenord al Derby del Lunedì. Puntuali le reazioni via whatsApp dei tifosi di Genoa e Sampdoria: "No, grazie. Ci teniamo volentieri i nostri attaccanti".

Vi proponiamo la rubrica Un po' d'Ordine, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.