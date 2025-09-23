La nuova puntata di Benvenuti in Liguria su Telenord tra Orero, Lorsica e Coreglia Ligure

Dopo i racconti della vendemmia del rossese e la puntata nel profondo entroterra del genovesato, Benvenuti in Liguria fa tappa tra Orero, Lorsica e Coreglia Ligure. Appuntamento mercoledì 24 settembre dalle 20.40 su Telenord e telenord.it.

Filosofia della trasmssione, l'esposizione della vita in comunità spesso minuscole e fragili dove l'economia deve andare avanti, anche, oltre il mese d'agosto quando c'è la frequentazione turistica. Dunque, le testimonianze delle ultime attività produttive rimaste sul territorio come quelle legate all'ardesia (nel video la costruzione di lavagne) ma anche gli artigiani della carta o l'offerta ricettiva.

Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi e all'ospite Irene Patrone da Crocefieschi, la presenza di Regione Liguria, con il consigliere delegato allo sviluppo economico, Alessio Piana, per le possibilità d'accesso a suporti monetari a fondo perduto per nuove realtà commerciali o negozi già esistenti.

