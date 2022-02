"La mia Liguria è...", gli spot della Regione per le cinque serate del Festival di Sanremo

di Marco Innocenti

Toti: "Scelto una serie di testimonial non liguri che abbiano avuto un rapporto speciale con la nostra regione"

"La mia Liguria è...", s'intitola così lo spot interpretato da Elisabetta Canalis che è andato in onda nel corso della prima delle cinque serate del Festival di Sanremo e che si propone di promuovere la nostra regione. Lo spot racconta il legame con la Liguria della stessa Canalis, presentatrice del Festival 2011 ed è il primo di una serie di 5 filmati, nei quali altrettanti testimonial racconteranno il loro rapporto con la nostra regione.

“Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – ma che hanno avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loro avventura sul nostro territorio. Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina, curiosi di conoscere le prossime puntate che andranno in onda in primavera”.