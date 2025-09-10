La Liguria resta in allerta meteo, piogge intense attese per tutta la mattina

L’allerta gialla per temporali è stata prorogata fino alle 15 di oggi su tutta la Liguria. Secondo Arpal, l’instabilità atmosferica ha prodotto rovesci e temporali localmente forti, che hanno interessato in particolare il settore di Centro-Levante già dalle prime ore della mattinata. Genova si è svegliata sotto una pioggia battente, con umidità elevata e temperature contenute, mentre i fenomeni più intensi hanno colpito ieri il Tigullio.

Tigullio – Nella giornata di ieri le piogge si sono fatte attendere su gran parte della nostra regione ma si sono comunque registrati allagamenti a Chiavari, in particolare in via Rivarola, e disagi diffusi tra Rapallo, Lavagna e Sestri Levante. Secondo i dati diffusi da Arpal, gli accumuli hanno raggiunto in alcuni casi i 100-135 millimetri in poche ore, causando difficoltà alla viabilità e interventi dei Vigili del Fuoco.

Ferrovia – Gravi disagi anche sulla linea ferroviaria Tirrenica, dove fra Sarzana e Massa si sono verificati allagamenti e guasti che hanno costretto a cancellazioni, limitazioni e ritardi fino a 50 minuti per i treni regionali. Trenitalia ha spiegato che si sono registrate ripercussioni anche sui collegamenti a lunga percorrenza, inclusi Intercity e Alta Velocità, con progressivo ritorno alla regolarità nel corso della giornata.

Genova – Nel capoluogo ligure le precipitazioni più intense hanno interessato la fascia costiera e la Val Bisagno. La Protezione civile segnala possibili criticità legate a sottopassi e aree depresse, invitando i cittadini alla prudenza. Anche sulla rete autostradale si sono registrati rallentamenti e allagamenti localizzati sull’A12, in particolare tra Sestri Levante e Chiavari.

Previsioni – Secondo il bollettino di Arpal, il peggioramento sarà più marcato fino al pomeriggio, con possibilità di temporali forti e piogge diffuse soprattutto a Levante, mentre a Ponente le precipitazioni resteranno più sparse. In serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni, con venti meridionali in rinforzo e mare in aumento fino a molto mosso nell’Imperiese per l’ingresso del libeccio. Per giovedì si prevedono ampie schiarite, mentre venerdì tornerà la variabilità con rovesci sparsi sui rilievi. Sabato il tempo sarà nuvoloso con nuove piogge, seguite da un miglioramento atteso da domenica e condizioni più stabili a partire da lunedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.