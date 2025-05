La Liguria al Salone del Libro di Torino: edizione dedicata ai 100 anni dell'opera di Montale "Ossi di Seppia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stato presentato lo stand di Regione Liguria per l'edizione 2025 del Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 15 al 19 maggio. A fare da leitmotiv allo stand sono i cento anni dalla pubblicazione di "Ossi di seppia" e la figura del suo autore, Eugenio Montale, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento. La grafica dello stand e molti degli eventi in programma, infatti, saranno dedicati al Premio Nobel per la Letteratura e al suo strettissimo legame con la Liguria, sua terra natia. Un palinsesto di eventi che parleranno non solo di poesia di Montale, ma anche di storia, di sport, di arte e di turismo.

Rapporto col libro - "Montale è un poeta che ha sempre dato una descrizione particolare della Liguria - dichiara il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci - veramente molto consona a quello che è. Sono ben contento che si possa festeggiare l'opera di Montale alla Fiera del Libro, con il libro noi abbiamo un rapporto molto positivo: due anni fa siamo stati nominati Città Italiana del Libro e ha avuto veramente un grande successo qui a Genova. Ha funzionato bene e per questo motivo pensiamo che sia opportuno essere sempre presenti al Salone, perché dà la possibilità non solo di tenere viva l'attenzione, ma soprattutto di continuare a sviluppare quello che è un mezzo culturale di estrema importanza.

Oggi il libro è quello che ti consente, in qualunque momento della giornata - aggiunge il presidente - della sera, della notte, di poter pensare a certe cose nella lettura e soprattutto anche di poter tramandare nella storia, i libri hanno sempre tramandato tutta la cultura dei popoli."

L'editoria - “L’editoria della nostra regione è ricca e variegata, spesso composta di realtà aziendali medio-piccole e dinamiche. Ma la qualità editoriale si misura coi contenuti più che coi fatturati, e gli editori liguri metteranno in campo a Torino il meglio delle loro novità e dei loro cataloghi, mirati e di qualità – ha detto Fabrizio De Ferrari, presidente della Fondazione de Ferrari ETS -. Per noi della Fondazione De Ferrari, ente del terzo settore che opera nel campo della cultura, è un punto di orgoglio oltre che una grande soddisfazione poter coordinare anche per quest’anno la partecipazione dei nostri operatori alla più importante kermesse del settore editoriale.

Il mercato si evolve molto velocemente - conclude De Ferrari - ma la nostra dimensione di aziende medio-piccole ci aiuta a evolverci altrettanto velocemente."

"Un modo davvero per poter far comprendere quella che è la nostra potenzialità sotto il profilo editoriale - sottolinea Simona Ferro, assessore alla Cultura - ci saranno 30 editori che dialogheranno e che daranno grande impulso a quella che è l'offerta culturale della Liguria.

Lo stand è la location perfetta per ospitare i volumi e gli eventi scelti per rappresentare la nostra Regione all’interno della più grande rassegna italiana dedicata all’editoria: una struttura curata nei minimi dettagli e impreziosita dalle opere di artisti di primo livello, tutta dedicata a Eugenio Montale, uno dei più grandi poeti – e più grandi liguri - del Novecento.

Il programma - Con oltre 30 editori coinvolti, uno spazio espositivo pronto a offrire una panoramica completa sul mondo del libro ligure attraverso una vasta offerta di titoli che spazieranno dai romanzi alla saggistica, dalle pubblicazioni dedicate all’arte alle guide, passando per manuali di cucina, poesia, libri dedicati ai bambini e molto altro. Ad animare lo stand della Regione sarà anche un vasto programma di eventi: incontri con gli autori, presentazioni e approfondimenti, tutti pensati per permettere al pubblico del Salone del Libro di conoscere le novità editoriali e i fiori all’occhiello del panorama letterario ligure. Non mancheranno anche i momenti dedicati ai tanti festival letterari in programma nelle due Riviere, realtà preziose per la promozione culturale del territorio tutte da scoprire.

