La Fiamma Olimpica accende il sorriso dei bambini dell'Istituto Gaslini

L’Istituto Giannina Gaslini ha ospitato questa mattina una tappa del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’evento ha visto la partecipazione del presidente Edoardo Garrone e del direttore generale Renato Botti, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò.

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto il Gaslini - primo ospedale in Italia - come tappa simbolica nella giornata del 10 gennaio, riconoscendo il valore dell’Istituto come realtà di riferimento nazionale e internazionale nella cura pediatrica.

L'evento è partito intorno alle ore 9.15 davanti all’ingresso del Padiglione 16, dove è arrivata la Lanterna Olimpica, portata dall'Ambassador del Gaslini, Vanni Oddera, che è entrato con la sua moto da cross all’interno dell’Istituto e ha attraversato i corridoi a piano terra e il reparto Piattaforma di Neurogastro. Nella sala giochi del reparto erano presenti le Principesse della mototerapia a intrattenere i piccoli degenti, con giochi e doni.

A seguire, intorno alle ore 10.00, nello spazio esterno, di fronte all'entrata del pad. 16, dalla Lanterna è stata accesa la Torcia Olimpica, che due tedofori, a turno, hanno portato simbolicamente lungo i viali dell’ospedale fino all’uscita lato mare (Padiglione 13). I due tedofori erano Gabriele Lanza e Giampiero Rondini.

La Fiamma Olimpica oggi proseguirà il suo viaggio verso il Ponente ligure: farà tappa a Savona, Imperia, Dolceacqua e Ventimiglia, per poi riprendere il suo viaggio verso il Piemonte fino ad arrivare a Milano il 6 febbraio, dove si svolgerà la cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, in programma fino al 22 febbraio.

Dichiarazioni: Nicolò: “Un messaggio che parla ai bambini e a chi si prende cura di loro”

«Portare la Fiamma Olimpica all’interno del Gaslini significa accendere un segnale forte, che va oltre l’evento sportivo: è un messaggio di vicinanza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, ma anche un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari». Così l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò commenta la tappa del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

La Lanterna Olimpica è arrivata davanti al Padiglione 16 portata dall’Ambassador del Gaslini Vanni Oddera, che ha attraversato l’atrio e il corridoio centrale dell’Istituto fino alla Piattaforma Neurogastro. Nei reparti, i piccoli pazienti sono stati coinvolti dalle “principesse della mototerapia”, che hanno animato la mattinata con giochi e momenti di festa, fino all’ingresso di Oddera in moto con la Lanterna Olimpica.

«È in luoghi come questo – conclude Nicolò – che il valore simbolico della Fiamma trova il suo significato più profondo, unendo sport, solidarietà e attenzione alle persone più fragili».

