La Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi festeggia il Natale con Genova per la prima volta

Un Natale storico con la Baistrocchi – Per la prima volta nei suoi 111 anni di storia, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, fondata nel 1913, presenterà gli auguri di Natale alla città di Genova. L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, alle ore 16, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L’evento, a ingresso gratuito, è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti.

Prove generali in città – Già il 15 dicembre, i genovesi hanno avuto un assaggio dell’energia dei “baistrocchini” con un’anteprima a bordo di un bus elettrico AMT, partner dell’iniziativa. Durante il viaggio, gli attori hanno effettuato le prove del collegamento televisivo previsto per il giorno dell’evento. La curiosità dei passanti non è mancata: molti si sono fermati per scattare selfie con gli artisti.

Un appuntamento ricco di sorprese – La Baistrocchi 2024/2025, rinnovata nel Consiglio Direttivo e con l’ingresso di nuove generazioni di artisti, sarà presente al completo per intrattenere il pubblico con sketch, balli e momenti di pura goliardia. Il presidente della compagnia, Ubaldo Borchi, ha voluto fortemente creare questa occasione di festa per unire vecchi e nuovi baistrocchini in un clima di allegria natalizia.

Le novità del 2025 – Durante l’evento, verrà svelato il titolo del nuovo spettacolo, che debutterà il 28 febbraio al Teatro Verdi di Sestri Ponente, per poi approdare al Teatro Sociale di Camogli e al Teatro della Gioventù nel cuore di Genova. Un segnale forte del legame della compagnia con il territorio e i suoi teatri.

Tradizione e allegria – A Palazzo Ducale non mancheranno i personaggi storici della Baistrocchi, come il Signor Bacci e le Bluebruttes Vomitables Girls, che con il loro celebre Can Can chiuderanno in grande stile un evento che si preannuncia imperdibile.