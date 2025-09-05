L'ultimo saluto a Fabrizio Pianetti, Genova dice addio al suo 're della notte'

Si sono radunati in tanti, nella chiesa di Santa Zita, per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Pianetti, personaggio amatissimo a Genova, scomparso recentemente all'età di 57 anni dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia.

Commerciante e storico tifoso genoano, animatore e conduttore per passione, è stato a lungo tra i 'volti' di Telenord come opinionista e animatore della seguitissima rubrica 'Pesto e calcio'. Da molti veniva considerato il 're della notte'

