Attualità

L’occhialeria sociale che regala il diritto di vedere: a Telenord Gino Repetto racconta la sua missione

di Redazione

Un’iniziativa che unisce professionalità, sensibilità sociale e attenzione al territorio, dimostrando che anche nel commercio si può fare vera solidarietà

Restituire a tutti il diritto fondamentale di vedere bene, indipendentemente dalle possibilità economiche. È questa la missione dell’occhialeria sociale ideata da Gino Repetto, titolare di un negozio che da anni porta avanti un progetto solidale unico nel suo genere.

 

Ai microfoni di Telenord, Repetto racconta come è nato il suo impegno per offrire occhiali gratuiti o a prezzi calmierati alle persone in difficoltà, e come un gesto semplice possa migliorare concretamente la qualità della vita.

 

