L'Ics annuncia un incontro sul tema della decarbonizzazione in mare

di Edoardo Cozza

Appuntamento a porte chiuse a Londra martedì 21 giugno: raccolta la sfida lanciata dai leader del settore a Glasgow, in occasione della COP26

Il Consiglio dell’International Chamber of Shipping (ICS) ha annunciato l’intenzione di celebrare il suo centenario ospitando un vertice ad alto livello per affrontare la sfida della decarbonizzazione. Rispondendo a una sfida lanciata dai leader del settore a Glasgow, durante la COP26, ICS lavorerà con i partner per convocare armatori, ministri, leader dei settori marittimi, dell’energia e delle infrastrutture con l’obiettivo di portare avanti un percorso tangibile per decarbonizzare il settore.

L’incontro si terrà a porte chiuse a Londra martedì 21 giugno 2022, mentre la sera del lunedì 20 giugno si terrà al National Maritime Museum di Greenwich una cena in occasione del Centenario dell’organizzazione.

Esben Poulsson, presidente di ICS, ha dichiarato: “Abbiamo sentito molte parole e impegni nell’ultimo anno, ma c’è stata pochissima azione reale. Il business è fare le cose, quindi il Consiglio ha deciso di sfruttare il momento in cui celebriamo i nostri 100 anni al timone dello shipping per riunire i leader del nostro settore, di altri settori e della politica, per concordare un percorso tangibile in avanti, basato sulla realtà e non solo un pio desiderio.

Il cambiamento arriverà solo se ci impegniamo oltre i nostri soliti processi. L’industria ha bisogno di chiarezza, ma il rischio politico e di investimento è sempre alto. Se vogliamo sbloccare la situazione e ridimensionare le azioni, dobbiamo unirci per dare forma a un futuro che funzioni per tutti”.

ICS utilizzerà il vertice per convocare un incontro dei leader marittimi, politici e economici più influenti del mondo nella City di Londra. Le conversazioni produttive con i governi durante la COP26 hanno evidenziato la necessità che i leader dell’intera catena del valore lavorino insieme per affrontare la sfida della decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Partendo dal successo del Convegno Shaping the Future of Shipping, tenutosi a Glasgow, il vertice Shaping the Future of Shipping si svolgerà a Londra martedì 21 giugno 2022 .

Il summit vedrà i leader dell’industria e i ministri di tutto il mondo affiancati da membri dei settori portuale, energetico e finanziario, oltre a rappresentanti dei sindacati e delle fondazioni per garantire che i lavoratori e il mondo in via di sviluppo siano al centro della transizione verde della catena di approvvigionamento..

Il vertice sarà presieduto dall’ex ministro dello shipping britannico Nusrat Ghani MP che ha dichiarato: “Era chiaro dalla precedente conferenza Shaping the Future of Shipping alla COP26 che i leader dello shipping sono allineati sulla necessità di agire e sono pronti ad affrontare a capofitto le sfide della decarbonizzazione che ci attendono.

C’è molto lavoro da fare e l’industria e i governi devono unirsi e collaborare per accelerare rapidamente i passi necessari alla decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Sono lieto di moderare il vertice Shaping the Future of Shipping, che consentirà ai leader del settore marittimo, dei governi e di tutta la catena di approvvigionamento di individuare le soluzioni vitali necessarie per realizzare un’industria marittima a zero emissioni di carbonio”.

Nel corso della riunione dell’8 febbraio, i membri del Board dell’ICS hanno ribadito l’importanza di creare dialoghi aperti tra tutte le parti interessate per trovare soluzioni pratiche agli ostacoli che impediscono la transizione verde del trasporto marittimo. Il vertice guidato dall’ICS convocherà tutte le parti vitali per la decarbonizzazione del trasporto marittimo e andrà avanti nella risoluzione di problemi sistemici per progredire verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050.

L’agenda si concentrerà sull’identificazione dei prossimi passi pratici per le soluzioni designate dall’industria lo scorso anno, tra cui investire in ricerca e sviluppo, identificando e dando priorità alle scelte di carburante più praticabili per lo shipping e garantendo la giusta transizione, necessaria per raggiungere zero netto entro il 2050.

Le preoccupazioni circa gli alti livelli di rischio politico che impediscono una transizione verde sono state riaffermate dal Board. ICS spera che il vertice possa fungere da antidoto alla mancanza di ambizione che alcuni governi hanno mostrato verso lo sviluppo di normative e l’allocazione di finanziamenti per la decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Per ottenere una transizione giusta ed equa, ICS lavorerà con i governi al vertice per far progredire una regolamentazione efficace a livello globale.

Emanuelle Grimaldi, presidente entrante di ICS ha aggiunto: “Siamo a meno di trent’anni dal 2050 e non abbiamo tempo da perdere. Quindi, ICS sta convocando esperti e leader in grado di trasformare il discorso in azione.

“Come evidenziato alla conferenza Shaping the Future of Shipping a Glasgow, sapremo se gli sforzi del settore marittimo avranno successo solo quando la transizione sarà in corso sul serio. Questo incontro di giugno degli esponenti del settore marittimo e di tutti i settori e i governi sarà un punto decisivo nella transizione verde dello shipping ”.