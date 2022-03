L'arbitro imperiese Massa verso un mese di stop dopo l'errore del rigore non visto al Var

di Redazione

Descrivendo l'episodio al collega Guida avrebbe affermato che Ranocchia aveva colpito la palla, e non il piede di Bellotti

L’episodio del rigore non concesso in Torino-Inter per fallo di Ranocchia su Belotti potrebbe costare caro all'arbitro imperiese Massa. Sarebbe lui, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il principale colpevole per l'episodio, vista la sua posizione al Var. Nel dialogo con l'arbitro Guida, Massa avrebbe affermato che Ranocchia non aveva colpito il piede dell'attaccante, ma la palla.

Più lieve la posizione dell'arbitro, che rischierebbe solo un paio di settimane di stop. Per Massa si parla invece di un mese almeno lontano dai campi della serie A, con possibile dirottamento nel campionato cadetto.

Questo non impedirà a Massa di dirigere domani Lille-Chelsea di Champions: l’Uefa non modificherà la designazione.