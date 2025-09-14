L'Alta Vallescrivia alla prova del turismo nel prossimo fine settimana con gli OltreGiogo days

Isola del Cantone, Vobbia, Crocefieschi, Busalla e Ronco Scrivia alla prova del turismo di qualità all'insegna della proposta ideata dall'OltreGiogo days.

La realtà guidata dal presidente Dino Angelini si occupa della valorizzazione di quel territorio formalmente non riconosciuto sulla carta geografica, ma ben chiaro a chi lo vive ogni giorno: “Una motivazione, anche, identitaria per dimostrare con orgoglio che tra Alba e Genova c’è vita attraverso l’esplorazione di territori ricchi di storia e cultura millenaria, tradizioni e sapori autentici”.

Tra le iniziative imminenti, pure, le due giornate legate alla Vallescrivia sul modello Rolli Days. In sostanza, nel fine settimana del 20 e 21 settembre, due attrazioni visitabili in modo gratuito, su prenotazione, per ciascuno dei cinque comuni del genovesato: Isola, Vobbia, Crocefieschi, Ronco e Busalla.

Una cartolina originale e differente per esportare l’area di confine nell’Oltregiogo.

