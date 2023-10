L'allevatore che suona Beethoven alle vacche: "In stalla non c'è più futuro per i giovani"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Luca Torre è un pilastro dell'allevamento dell'entroterra genovese. Oltre tre decenni fa ha lasciato la fabbrica perché gli aveva detto che lui non era pagato per pensare. Ha investito la liquidazione e il resto dei risparmi puntando tutto sulle mucche e la stalla. Dopo quasi 40 anni è tempo di bilanci: "Non possiamo continuare a tenere contadini e allevatori in mezzo alla carta. Di giorno fanno il loro lavoro e di notte devono fare i burocrati. In questo modo, e senza un prezzo equo per quello che produciamo, non potrà esserci futuro nella terra per i ragazzi".

L’intervista con Luca Torre da Casella apre la nuova puntata di Benvenuti in Liguria, il format del mercoledì sera di Telenord dedicato a territorio e gastronomia. Oltre alla chiacchierata con l’allevatore, che ama la musica classica ed è celebre per suonare Beethoven alle vacche, la trasmissione in onda dalle 20.30 del 25 ottobre annovera un viaggio per mare e monti tra San Fruttuoso, Portofino e Santa Margherita.