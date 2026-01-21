Knorr-Bremse equipaggerà fino a 90 treni suburbani Alstom con tecnologie di sistema

Alstom ha incaricato Knorr-Bremse di equipaggiare la nuova generazione di treni suburbani Adessia Stream destinati agli operatori di trasporto pubblico Rhine-Ruhr e go.Rheinland. Knorr-Bremse fornirà sistemi di frenatura e climatizzazione per un massimo di 90 treni con lunghezze di 150 e 170 metri, nonché ganci di traino automatici, ordinati per la prima volta da Alstom. L’inizio delle operazioni di prova dei treni è previsto per l’estate 2029 e rafforzerà l’espansione del trasporto ferroviario nella regione metropolitana Reno-Ruhr. Il volume dell’ordine, ricevuto da Knorr-Bremse alla fine del 2025, si attesta a due cifre in milioni di euro.

Nicolas Lange, membro del Consiglio di Amministrazione di Knorr-Bremse AG e responsabile globale della Divisione Ferroviaria: “Un trasporto ferroviario attraente è fondamentale per la mobilità di domani, come dimostrano le attuali iniziative di investimento pubblico. Da tempo plasmiamo questo futuro con una tecnologia di sistema che definisce gli standard. Il fatto che il nostro partner Alstom si affidi ancora una volta alla nostra competenza in materia di frenatura e integri per la prima volta i nostri sistemi di accoppiamento conferma la nostra tecnologia e la nostra strategia di crescita. I treni suburbani per la regione metropolitana Reno-Ruhr soddisfano i più elevati requisiti di qualità, prestazioni e comfort, ambiti in cui i nostri sistemi efficienti e affidabili dimostrano i loro punti di forza”.

L’Associazione dei Trasporti Reno-Ruhr (VRR) e go.Rheinland si affidano a veicoli particolarmente affidabili per la loro rete ferroviaria suburbana: requisiti che Alstom ha tenuto in considerazione nella progettazione e che Knorr-Bremse supporta con tecnologie di sistema innovative. Con gli agganci frontali automatici “AutoLink” e gli agganci adattatori “RescueLink”, Knorr-Bremse fornisce per la prima volta ad Alstom la tecnologia di aggancio. Prodotti presso lo stabilimento tecnologico di Budapest, i sistemi consentono collegamenti rapidi e sicuri e supportano un’elevata efficienza operativa, facilità di manutenzione e disponibilità della flotta: fattori cruciali alla luce del crescente numero di passeggeri.

Allo stesso tempo, sistemi frenanti potenti, silenziosi e dalla manutenzione ottimizzata, dotati del sistema di controllo della frenata più diffuso al mondo, “CubeControl”, garantiscono un funzionamento sicuro e stabile. L’ultima versione del sistema di trattamento dell’aria “AirSupply Smart” fornisce aria compressa in base alle esigenze e riduce le emissioni acustiche, mentre le compatte unità pinza freno, i freni magnetici a cingoli e i sistemi di levigatura aumentano ulteriormente la precisione e le prestazioni.

Nel frattempo, i sistemi di climatizzazione integrati per abitacoli e cabine di guida aumentano il comfort dei passeggeri fornendo aria piacevolmente temperata. Utilizzando il refrigerante naturale propano, sono altamente ecocompatibili, offrendo al contempo una maggiore efficienza energetica e costi del ciclo di vita ottimizzati grazie alla tecnologia a pompa di calore e ai filtri a lunga durata.

Con la nuova generazione di treni suburbani Adessia Stream ™, Alstom porta il trasporto regionale nella regione a un nuovo livello. Il piano prevede l’introduzione di 90 treni su misura da nove e undici carrozze, ciascuno con oltre 1.100 posti a sedere. Sono progettati specificamente per un elevato volume di passeggeri e un mix di collegamenti urbani e regionali. Interni flessibili, aree senza barriere architettoniche e moderni sistemi informativi aumentano il comfort e la capacità e, insieme alla tecnologia di sistema di Knorr-Bremse, danno vita a un concept di veicolo potente e orientato al futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.