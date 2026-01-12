IVECO e PlusAI lanciano il nuovo programma di guida autonoma di livello 4 in Spagna

IVECO, il marchio di Iveco Group NV (EXM: IVG) che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, annuncia un nuovo programma con il partner di lunga data PlusAI, leader mondiale nel software di guida virtuale basato sull’intelligenza artificiale per camion autonomi.

Le due aziende prevedono di lanciare la prima distribuzione nell’Europa meridionale di camion pesanti con Sistemi di Guida Autonoma (ADS) di Livello 4, lavorando in collaborazione con l’operatore logistico spagnolo Sesé e il Governo dell’Aragona, in Spagna.

Nell’ambito del programma, IVECO e PlusAI svilupperanno due camion pesanti dotati di capacità di guida autonoma di Livello 4, supportate dall’autista virtuale PlusAI SuperDrive™. I camion autonomi saranno sottoposti a test pluriennali a partire dal 2026, con un operatore di sicurezza a bordo per l’intero periodo di prova. Questi veicoli pesanti IVECO S-Way sono destinati a operare in modalità autonoma sulle tratte merci di Sesé, tra Madrid e Saragozza, capoluogo della regione dell’Aragona, lungo un corridoio merci di circa 300 km (184 miglia).

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer del Gruppo Iveco, ha commentato: “L’automazione dei veicoli è un pilastro fondamentale della strategia tecnologica del Gruppo Iveco. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra solida partnership con PlusAI per innovare ulteriormente le nostre tecnologie ADAS e ADS a bordo dei camion IVECO. Questo progetto ci consentirà di proseguire nel nostro percorso per offrire ai clienti tecnologie di altissima qualità per un trasporto sempre più sostenibile”.

“I camion autonomi sono una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe migliorare drasticamente la sicurezza stradale e rimodellare il trasporto merci commerciale in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con IVECO per includere le operazioni di autotrasporto autonomo di Livello 4 in Germania e Spagna”, ha dichiarato Shawn Kerrigan, COO e co-fondatore di PlusAI. “Insieme a Sesé, stiamo dimostrando come la tecnologia di guida autonoma possa migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto su strada e rafforzare la competitività delle catene di approvvigionamento europee”.

Il Gruppo Iveco è impegnato da anni nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di guida autonoma e connessa, anche attraverso la conduzione di test e progetti pilota congiunti con PlusAI su programmi altamente avanzati di Livello 2+ e Livello 4, per offrire soluzioni di trasporto più sicure, pulite, intelligenti ed efficienti. PlusAI sta entrando nella sua prossima fase di crescita come società quotata in borsa attraverso la fusione commerciale precedentemente annunciata con Churchill Capital Corp IX (Nasdaq: CCIX).

