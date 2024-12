Gioia Tauro, verso la nuova impresa portuale: passi avanti nell’iter per l’ex art. 17

L’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio avanza verso la creazione di un’impresa portuale ex art. 17 della legge 84/94. Durante la riunione della Commissione consultiva locale, presieduta da Andrea Agostinelli, sono stati affrontati i passaggi regolamentari e le prospettive occupazionali, come riporta Ferpress.

Il contesto – Nei locali dell’AdSP si è tenuta una riunione della Commissione consultiva locale, organo previsto dall’art. 15 della legge 84/94, per discutere tematiche legate al lavoro portuale e all’istituzione dell’impresa ex art. 17. L’incontro ha fatto seguito a una serie di consultazioni con terminalisti e imprese portuali.

L’obiettivo – L’impresa ex art. 17 si occuperà della fornitura di manodopera in caso di picchi di lavoro nei porti, offrendo una risposta organizzata e regolamentata. “Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore efficienza e stabilità nel settore”, ha spiegato il presidente Andrea Agostinelli.

Questione occupazionale – Durante la riunione, Agostinelli ha sottolineato l’importanza della proroga dell’Agenzia di somministrazione di lavoro portuale, in discussione in Parlamento. Attualmente, 50 lavoratori iscritti nelle liste dell’Agenzia sono in attesa di essere assunti dalla futura impresa portuale.

La discussione – Presenti alla riunione rappresentanti sindacali di SUL e CGIL e operatori del settore come Fan Forwarding Agency e International Shipping. Nonostante alcune riserve regolamentari, la Commissione si è espressa favorevolmente, confermando il sostegno al percorso avviato dall’AdSP.

Prossimi passi – Con l’approvazione della bozza di regolamento e il completamento dell’iter legislativo, l’impresa ex art. 17 potrebbe diventare operativa, offrendo nuove opportunità per i lavoratori e maggiore competitività per il porto di Gioia Tauro.