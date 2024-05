Iren Quinto supera De Akker ai rigori e conquista uno storico quinto posto in campionato

C’è poesia anche nello sport, eccome. E così c’è poesia anche nell’ultimo atto della stagione, gara 3 della finale per il quinto posto nella piscina “Longo” di Bologna, De Akker contro Iren Genova Quinto. Si arriva all’appuntamento con una vittoria per parte e la sfida è quindi decisiva. Le due squadre si confermano sostanzialmente alla pari, i tempi regolamentari sono caratterizzati da un lungo botta e risposta e terminano 9-9. Serve la lotteria dei rigori, che va a oltranza e alla fine premia l’Iren Genova Quinto.

E la poesia è quindi nella classifica finale della serie A1 2023/2024, che recita: Pro Recco, RN Savona, AN Brescia, CC Ortigia e, appunto, Iren Genova Quinto. Roba da brividi, un risultato storico per il club biancorosso come storica è stata la qualificazione alla prossima LEN Euro Cup, conquistata dopo il primo play off contro il Telimar Palermo.





Ma c’è poesia anche nella partita di Willy Molina, che saluta la pallanuoto giocata. Due gol nei tempi regolamentari, poi l’errore dai cinque metri. Ma non può finire così, e infatti non finisce così. Sbaglia molto anche la De Akker, si va a oltranza, vince il Quinto. E scattano gli applausi a scena aperta per Molina, da parte dei giocatori biancorossi, ma anche da quelli del Bologna e del pubblico felsineo. Un giusto commiato per un campione assoluto di questo sport, il cui palmares fa impressione e parla da solo.





“Il quinto posto è un risultato cui tenevamo tanto, oggi ci è sembrato molto vicino ma se guardiamo indietro, a dieci mesi fa, ci rendiamo conto di aver fatto davvero un capolavoro – commenta il tecnico Luca Bittarello – Questo lungo play off con il De Akker ha dimostrato che le due squadre si equivalevano, il premio arrivato con la lotteria dei rigori ci ripaga per tutti i sacrifici fatti durante l’anno, specie nel periodo in cui siamo finiti nel girone della retrocessione. Un plauso e un abbraccio speciale a Willy Molina che oggi ha smesso di giocare“.





DE AKKER TEAM-IREN GENOVA QUINTO 13-14

DE AKKER TEAM: S. Santini, G. Marchetti, D. Puccio, N. Mengoli, R. Agulha De Freitas 2, A. Grossi, S. Camilleri 2, K. Milakovic, T. Alfonso Pozo 1, S. Luongo 4, E. Cocchi, R. De Simon, M. Pederielli, K. Takeuchi. All. Mistrangelo

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, G. Molina Rios 2, R. Ravina 2, A. Fracas, A. Nora 3, N. Figari, F. Panerai 1, F. Ferrando, J. Gambacciani 1, A. Spoli, G. Pianezza. All. Bittarello

Arbitri: L. Bianco e Petronilli

Note: Parziali: 4-3 2-2 2-3 1-1 Tempi regolari terminati 9-9. Sequenza dei rigori: Panerai gol (Q), Camilleri gol (D); Nora fallito (traversa), De Freitas fallito (parato da Massaro); Molina Rios fallito (palo), Milakovic fallito (parato da Massaro); Villa gol, Grossi gol; J. Gambacciani gol, Puccio gol; Panerai gol, Camilleri gol; Nora gol, De Freitas fallito (parato da Massaro). Uscito per limite di falli Figari (Q) nel quarto tempo. Massaro (Q) para un rigore a Camilleri a 1’52” del terzo tempo. Espulso Mistrangelo (tecnico De Akker) nel quarto tempo. Spettatori: 100 circa.