Transport

Interporto Bologna lancia indagine per il bilancio di sostenibilità

di R.S.

26 sec

Il questionario, che può essere compilato anche in forma anonima, rappresenta un contributo fondamentale per Interporto Bologna

Interporto Bologna lancia indagine per il bilancio di sostenibilità
Boschi Liguria

Interporto Bologna S.p.A. invita tutti i propri fornitori a partecipare a un’indagine volta a raccogliere feedback sul percorso di sostenibilità dell’azienda.

L’iniziativa rientra nella preparazione del prossimo Report di sostenibilità e mira a coinvolgere i portatori di interesse nel processo di miglioramento continuo dell’organizzazione.

Il questionario, che può essere compilato anche in forma anonima, rappresenta un contributo fondamentale per Interporto Bologna nella sua missione di diventare un’organizzazione positiva e generatrice di valore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: