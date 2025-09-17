Intermodalità: Ue velocizza la ricarica degli autocarri attraverso i principali corridoi merci

Oggi l’UE sta compiendo un passo significativo verso la riduzione delle emissioni del trasporto merci su strada. Il commissario per i Trasporti e il turismo Apostolos Tzitzikostas presenta l’iniziativa per un corridoio di trasporto pulito, che mira ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli pesanti attraverso i principali corridoi merci. L’iniziativa inizierà con i corridoi scandinavo-mediterranei e baltici del Mare del Nord come primi casi di prova.

L’iniziativa sui corridoi di trasporto puliti, approvata da nove Stati membri lungo i due corridoi di trasporto, sarà evidenziata nel corso di una cerimonia di firma di una dichiarazione ministeriale sulle infrastrutture di ricarica degli autocarri a Bruxelles. La dichiarazione stabilisce impegni per rafforzare la cooperazione e affrontare le principali sfide, tra cui lunghe procedure di pianificazione e autorizzazione, disponibilità limitata del sito, finanziamenti frammentati, capacità di rete insufficiente e ritardi nell’accesso alla rete elettrica. Rappresenta sia un impegno politico congiunto che una guida strategica per le politiche attuali e future in materia di infrastrutture di ricarica per autocarri.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per specificare le misure in una tabella di marcia e per estendere l’iniziativa ad altri corridoi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), sostenendo ulteriormente la transizione dell’Europa verso un trasporto merci su strada pulito.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.