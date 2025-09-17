Transport

Intermodalità: Ue velocizza la ricarica degli autocarri attraverso i principali corridoi merci

Una guida strategica per le politiche attuali e future in materia di infrastrutture di ricarica per autocarri

Oggi l’UE sta compiendo un passo significativo verso la riduzione delle emissioni del trasporto merci su strada. Il commissario per i Trasporti e il turismo Apostolos Tzitzikostas presenta l’iniziativa per un corridoio di trasporto pulito, che mira ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli pesanti attraverso i principali corridoi merci. L’iniziativa inizierà con i corridoi scandinavo-mediterranei e baltici del Mare del Nord come primi casi di prova.

L’iniziativa sui corridoi di trasporto puliti, approvata da nove Stati membri lungo i due corridoi di trasporto, sarà evidenziata nel corso di una cerimonia di firma di una dichiarazione ministeriale sulle infrastrutture di ricarica degli autocarri a Bruxelles. La dichiarazione stabilisce impegni per rafforzare la cooperazione e affrontare le principali sfide, tra cui lunghe procedure di pianificazione e autorizzazione, disponibilità limitata del sito, finanziamenti frammentati, capacità di rete insufficiente e ritardi nell’accesso alla rete elettrica. Rappresenta sia un impegno politico congiunto che una guida strategica per le politiche attuali e future in materia di infrastrutture di ricarica per autocarri.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per specificare le misure in una tabella di marcia e per estendere l’iniziativa ad altri corridoi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), sostenendo ulteriormente la transizione dell’Europa verso un trasporto merci su strada pulito.

