Inter-Sampdoria 3-0: blucerchiati bene all'inizio, poi i nerazzurri hanno vita facile con De Vrij, Barella e l'ex Correa

Nella gara amarcord per Stankovic, accolto da cori e striscioni dai tifosi interisti, la Samp cede per 3-0 all'Inter. Il tecnico serbo prova ad affidarsi alla freschezza di Amione e Yepes e in attacco lancia Caputo con Gabbiadini, Djuricic e Leris a supporto. Ma dopo un inizio incoraggiante, la Sampdoria va sotto al 21' col gol di De Vrij e non trova più il bandolo della matassa. L'Inter sigilla la gara con Barella e l'ex Correa, metre i blucerchiati costruiscono un paio di buone chance, ma senza trovare la via della rete. Finisce con i tifosi blucerchiati che continuano a sostenere la squadra anche dopo il fischio finale.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro. Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. Allenatore: Stankovic

1' Via all'incontro

8' Primo squillo Inter con Dzeko, che rientra sul sinistro e calcia, ma Audero blocca.

12' Si fa vedere la Sampdoria con una bella giocata di Djuricic che pesca a destra Bereszynski: cross basso, sventa la difesa nerazzurra.

19' Giallo per Yepes per un fallo a centrocampo su Barella.

21' INTER IN VANTAGGIO! De Vrij stacca più alto di tutti su un corner di Calhanoglu e supera Audero.

26' Ripartenza Inter con la palla geniale di Lautaro che arriva a Mkhitaryan: corsa verso l'area e diagonale che esce di poco

31' Azione ben manovrata dall'Inter con Dimarco che libera il sinistro da dentro l'area: solo esterno della rete.

32' Ancora una occasione per i nerazzurri: colpo di testa di Bastoni che termina a lato non di molto.

40' Scatta l'ammonizione anche per Colley: atterrato Lautaro all'altezza del centrocampo.

43' RADDOPPIO INTER! Barella pescato con un lancio in profondità da Bastoni: aggancio e collo-estterno sotto la traversa.

45' Finisce la prima frazione: Inter-Sampdoria 2-0

-

46' Comincia la ripresa. Cambio nella Sampdoria: Yepes lascia il posto a Vieira. Intanto gli ultrà dell'Inter lasciano la Curva Nord in segno di lutto per l'uccisione di un componente della tifoseria organizzata in un episodio di cronaca avvenuto oggi nella periferia milanese.

49' Occasione per l'Inter con Lautaro che devia un pallone messo in area da Dimarco, palla larga.

50' Ancora padroni di casa insidiosi: inserimento di Dzeko e deviazione di Audero in corner sul tocco del bosniaco.

52' Giallo per Djuricic che ferma fallosamene Mkhitaryan sulla trequarti. Intanto Verre subentra a Villar nella Samp.

53' Punizione di Calhanoglu, Audero blocca senza problemi.

56' Onana esce in maniera imprecisa, Caputo prova in qualche modo a toccare verso la porta, ma la mira è imprecisa.

57' Verre si prende l'ammonizione per un duro contrasto con Lautaro.

60' Skriniar sfiora il palo con un colpo di test su punizione laterale di Dimarco

61' Ammonizione anche per Gabbiadini per un intervento durissimo su Calhanoglu.

63' Ancora un cartellino giallo, stavolta per Bastoni: intervento irregolare su Djuricic.

66' Stankovic inserisce Pussetto per Caputo.

67' Fioccano i gialli: anche Vieira sul taccuino di Massimi per un fallo su Lautaro.

68' Triplo cambio nell'Inter Lukaku, Correa e Acerbi al posto di Lautaro, Dzeko e Bastoni.

70' Djuricic calcia verso la porta di Onana, che blocca senza troppe difficoltà.

73' TERZO GOL DELL'INTER! Capolavoro di Correa, ex di turno, che porta palla per 60 metri e poi scarica dai 20 metri un bolide all'incrocio.

77' Doppio cambio in casa Sampdoria: Rincon e l'esordiente Montevago (attaccante della Primavera) rilevano Djuricic e Gabbiadini.

79' Bellanova per Dumfries: cambia anche l'Inter.

80' Inter tambureggiante con tre tiri di Bellanova, Barella e Correa ribattuti dalla difesa blucerchiata e da Audero.

82' Verre cerca un suggerimento per Montevago in area, il classe 2003 è preso in controtempo.

83' Ultimo cambio per l'Inter con Asllani che fa rifiatare Calhanoglu.

87' Botta di Pussetto da dentro l'area, si salva l'Inter sulla linea con una parata di piede di Onana.

90' Assegnati 5 minuti di recupero.

90'+2 Onana deve impegnarsi per deviare una giocata imprecisa di Acerbi in chiusura.

90'+5 Termina qui. Inter-Sampdoria 3-0