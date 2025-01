Intelligenza artificiale e transizione energetica al centro del III Forum di Transport: tutto in diretta su Telenord

Domani, 31 gennaio 2025, prenderà il via la terza edizione dello "Shipping, Transport & Logistic Forum" presso l'Hotel Excelsior Palace di Rapallo. Organizzato da Telenord in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa, l'evento si concentrerà sull'impatto dell'intelligenza artificiale e sulla transizione energetica nei settori dei trasporti marittimi e terrestri. Tutti i lavori saranno trasmessi in diretta su Telenord e in streaming su telenord.it.

Apertura del Forum – La sessione inaugurale vedrà l'intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini. Saranno presenti anche Massimiliano Monti, Editore di Telenord, Giorgia Boi, Presidente del Propeller Club Port of Genoa, Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, e Francesco Maresca, Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova.

Seconda giornata – Il 1° febbraio, i lavori riprenderanno con il saluto di Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova e Past President della CEI.

Temi principali – Durante il Forum, oltre 50 delegati tra enti, associazioni e aziende leader del settore discuteranno di innovazioni tecnologiche, decarbonizzazione, sicurezza e sostenibilità. Tra i relatori figurano Alberto Rossi, Segretario Generale di Assarmatori, Roberto Ferrari, Amministratore Delegato di PSA Italy, Federica Montaresi di Assoporti, Alessandro Pitto, Presidente di Fedespedi, e Davide Falteri, Presidente di Federlogistica.

Obiettivi del Forum – L'evento mira a offrire una piattaforma per approfondire le sfide della transizione tecnologica ed energetica nel settore dei trasporti e della logistica. Massimiliano Monti sottolinea: "La III edizione dello 'Shipping, Transport & Logistic Forum' vuole offrire al settore un’occasione per approfondire le sfide concrete della transizione tecnologica ed energetica. L’intelligenza artificiale non è più il futuro, ma una realtà che sta ridisegnando i confini di logistica e trasporti marittimi. Questi cambiamenti non solo influenzano il lavoro di questo specifico comparto, ma stanno plasmando l’intera economia. È ora di guardare alle opportunità con realismo, ma anche di affrontare senza paura le difficoltà generate dall’innovazione. Questo Forum non sarà solo un momento di confronto, ma un’occasione per provare ad immaginare soluzioni pratiche e concrete per il futuro della portualità e dei trasporti marittimi e terrestri".

Informazioni sull'evento – Il Forum si terrà il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025 presso l'Hotel Excelsior Palace di Rapallo.

