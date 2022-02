Negoziato Russia-Ucraina, il mondo aspetta con il fiato sospeso

di Redazione

I russi aspettano in BIelorussia di aprire il negoziato: "Disposti a trattare a lungo". La Farnesina agli italiani in Russia: "Lasciate subito il paese". Crolla il rublo, borse in calo

Era previsto per le 10, ma potrebbe slittare di due ore, il summit fra Russia e Ucraina nella regione di Gomel, in Bielorussia, a metà strada fra Kiev e Minsk. Ad annunciarlo è stato il capo della delegazione russa, l'assistente del presidente, Vladimir Medinsky. Su questo tentativo di negoziato sono puntati gli occhi di tutto il mondo. "La delegazione russa è pronta a negoziare con l'Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo", ha aggiunto.

Ma le operazioni militari continuano. La capitale Kiev resta al momento sotto controllo ucraino: lo ha annunciato in un comunicato l'esercito. "Tutti gli sforzi russi di occupare la città sono falliti".

Il ministero della Difesa russo dal canto suo, ha dichiarato che le forze di Mosca hanno preso il controllo delle città ucraine di Berdyansk ed Enerhodar, nella zona sud orientale del Paese. Sarebbero circa 5.300 i russi morti dall'inizio dell'invasione, giovedì scorso, dell'Ucraina. E' il nuovo bilancio fornito da parte ucraina nel quale si parla anche di 191 tank, 29 velivoli, altrettanti elicotteri e 816 blindati distrutti.

Il Ministero degli Esteri italiano "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia". E' quanto si legge sul sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.

Il rublo scivola ancora nel corso delle contrattazioni del mercato ufficiale di Mosca dopo che la Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. La valuta scambia in flessione del 15%. Attualmente per un dollaro sono necessari 95,48 rubli