Incidente mortale Terzo Valico, i messaggi di cordoglio

Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente mortale del cantiere piemontese del Terzo Valico, a Voltaggio, nell'alessandrino, dove un operaio di 33 anni ha perso la vita mentre un collega ha riportato gravi ustioni. I sindacati hanno indetto lo sciopero immediato nei cantieri piemontese e ligure, nel frattempo sono numerosi i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni.

Questo il messaggio da parte della Rete Ferroviaria Italiana, che "esprime la propria vicinanza al dolore della famiglia e dei compagni di lavoro dell’operaio deceduto questa notte nel cantiere di Val Lemme del Terzo Valico. Esprime anche un auspicio di rapida guarigione al collega, attualmente ricoverato, con cui stava operando all’interno della galleria. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto con il General Contractor e con la ditta esterna da cui dipendeva il tecnico.

Cordoglio anche da parte del Commissario di Governo Calogero Mauceri alla famiglia e ai compagni di lavoro dell'operaio deceduto questa notte nel cantiere del Terzo Valico e un augurio di pronta guarigione al collega con cui stava operando. "Sto seguendo con attenzione gli accertamenti in corso a cura del General Contractor e ribadisco il massimo impegno a posizionare sempre al primo posto l'attenzione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro che è e deve essere una priorità assoluta", si legge in una nota.

Anche il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi ha voluto mandare un messaggio di solidarietà: "“Salute e sicurezza devono essere una priorità in qualsiasi posto di lavoro. E’ importante rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie. In attesa che venga chiarita la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, il nostro pensiero va alla famiglia della vittima a cui ci stringiamo con affetto mentre auguriamo una pronta guarigione all'operaio ferito”.



Durante il consiglio regionale di oggi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori della Giunta hanno "espresso profondo cordoglio per la morte dell’operaio deceduto questa notte nel cantiere di Val Lemme del Terzo Valico. Un augurio di pronta guarigione al suo collega rimasto ferito nell’esplosione e attualmente ricoverato. Auspichiamo che venga fatta al più presto chiarezza su quanto accaduto. Questa notizia drammatica ci porta a ribadire che il tema della sicurezza sul lavoro deve rimanere la priorità assoluta per tutti noi."

"Profondo dolore per la tragica morte di un operaio nel cantiere di Val Lemme del Terzo Valico. Il mio pensiero in questo momento va ai familiari e ai colleghi di lavoro a cui esprimo, a nome di tutta la città, il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Auguriamo una pronta guarigione al secondo operaio coinvolto, attualmente ricoverato. Ribadisco, anche in questa nuova drammatica circostanza, il nostro appello per un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro". Ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci