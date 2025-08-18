Incendio tra Liguria e Piemonte: tre intossicati portati in ospedale a Genova, uno è grave

Un incendio boschivo divampato a Belforte Monferrato, nell’Alessandrino, ha coinvolto una cascina e costretto i soccorsi a trasferire tre persone intossicate negli ospedali di Genova. Tra loro un uomo in codice rosso, le cui condizioni destano particolare preoccupazione.

Emergenza – Le fiamme si sono propagate rapidamente nella zona di confine tra Piemonte e Liguria, interessando anche parte del territorio di Rossiglione, nell’entroterra genovese. Sul posto i Vigili del Fuoco operano da ore con tre squadre a terra e l’intervento di un Canadair per contenere il fronte del fuoco.

Feriti – Le persone coinvolte sono due uomini e una donna. Uno dei due uomini, colpito più gravemente dalle esalazioni, è stato ricoverato in codice rosso a Genova. Gli altri due feriti, in condizioni meno gravi, sono stati comunque trasferiti negli ospedali del capoluogo ligure per ricevere cure specialistiche.

Operazioni di spegnimento – Le squadre impegnate nello spegnimento continuano a fronteggiare condizioni rese difficili dal caldo e dalla vegetazione secca. I pompieri sono al lavoro per arginare i focolai e impedire che le fiamme si avvicinino ulteriormente ad abitazioni e strutture agricole.

Contesto – Gli incendi boschivi rappresentano un rischio crescente nei mesi estivi, aggravato dalle temperature elevate e dalla siccità prolungata. La zona tra Monferrato e l’Appennino ligure è già stata in passato teatro di episodi simili, con interventi complessi e conseguenze per residenti e attività rurali.

