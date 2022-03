Incendio sulle alture di Celle Ligure: le fiamme minacciano le abitazioni

di Marco Innocenti

L'allarme è scattato intorno alle 18, quando un incendio di ampie dimensioni è divampato in frazione Pecorile sulle alture di Celle Ligure, nel savonese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. A preoccupare, è soprattutto il forte vento che in questo momento sta alimentando le fiamme, spingendole a poca distanza dalle abitazioni. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio.

