Nel Regno Unito pizze a tema calcio italiano: nel menù di un ristorante di Perth anche Genoa e Sampdoria

C'è chi dice che la Serie A non affascini più come una volta, soprattutto all'estero, ma nel Regno Unito c'è chi non la pensa così. E anzi: una pizzeria di Perth, città della Scozia di cui fu capitale fino al 1452, si chiama proprio come il massimo campionato italiano ("Serie A Take Away") e le pizze nel menù sono ispirate alle squadre del Bel Paese. E così, scorrendo la lista, ecco che si trovano anche la pizza Genoa e quella Sampdoria.

Per quanto riguarda la versione rossoblù, si tratta di una pizza con tre tipi diversi di salsiccia, mentre la pizza blucerchiata è con filetti di tonno, funghi e pomodoro.

Non solo: c'è anche una serie di piatti "speciali" dedicati ad ex calciatori italiani. E anche qui troviamo rimandi a Genoa e Sampdoria: c'è la pasta alla "Motta" con pollo, salame, olive, peperoni e crema all'aglio e quella "Gambaro", saltata in padella con gamberoni, striscioline di lombo di vitello, peperoni dolci e chili piccante.

Accostamenti a cui gli italiani sono probabilmente disabituati, ma chi dovesse mangiare in quella pizzeria, forse, più che gli ingredienti sceglierà in base alla squadra del cuore.