Imperia, Toti sulla nuova edizione delle Vele d'Epoca: "La straordinaria luce del ponente ligure oggi illumina uno spettacolo ulteriore"

Alla cerimonia di presentazione della nuova edizione delle Vele d'Epoca a Imperia presente anche il Governatore Giovanni Toti.





"I colori e le luci che si trovano nel ponente sono straordinari, qua appare tutto più limpido e vivace. Oggi questa luce illumina uno spettacolo ulteriore, grazie al sindaco Scajola per avermi invitato a questa manifestazione straordinaria. Le barche che sono ospitate in banchina rappresentano un'eccellenza del nostro territorio e confermano la vocazione di un legame inscindibile con nautica e vela. Abbiamo aperto l'estate con The Ocean Race, passando adesso per le Vele d'Epoca e arrivando al Salone Nautico di Genova, a riprova di quanto il mare sia un elemento fondamentale per la Liguria. Per avere prospettiva e profondità servono sempre due punti di vista: le Vele d'Epoca ci ricordano il passato e mettono insieme la linea per il futuro, con le manifestazioni che rendono vivace la nostra regione. Buon vento a tutti, sono orgoglioso di essere qua oggi, in una terra che sa tenersi strette le sue tradizioni, ma che sa guardare con entusiasmo al futuro".