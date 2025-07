Imperia: la ciclabile 'Riviera dei Fiori' Oneglia-Ospedaletti vince l'Oscar Italiano del Cicloturismo 2025

La “Cycling Riviera – Parco Costiero Riviera dei Fiori”, pista ciclabile che da Oneglia arriva a Ospedaletti per oltre 30 km sul tracciato della vecchia ferrovia (nella foto, l'ex stazione di Porto Maurizio), si aggiudica l’Oscar Italiano del Cicloturismo 2025, un importante riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane sotto il profilo della sostenibilità, della promozione e della ricaduta turistica sul territorio. A comunicarlo è l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi.



"Regione Liguria ha creduto fin dall’inizio nel potenziale della pista ciclabile della Riviera dei Fiori – ha dichiarato Lombardi – e ha investito in modo concreto e continuativo nella sua valorizzazione, attraverso campagne promozionali mirate, presenze alle principali fiere turistiche, collaborazioni con il sistema ricettivo locale e una candidatura ufficiale al Green Road Award".





L’assessore ha sottolineato come il premio non rappresenti solo un simbolico riconoscimento, ma "il risultato tangibile di un lavoro condiviso tra enti pubblici, operatori e comunità locali, che insieme hanno creduto in un modello di turismo sostenibile, capace di generare valore economico e promuovere un’immagine della Liguria attenta alla qualità e all’ambiente".





Il riconoscimento ha inoltre garantito grande visibilità mediatica a livello nazionale, rafforzando la reputazione della Riviera dei Fiori come destinazione ideale per gli amanti del cicloturismo. Lombardi ha infine rivolto un appello alle categorie economiche, in particolare ad Asshotel e Assoturismo di Confesercenti, ribadendo l’impegno della Regione a proseguire su questa strada: "La ciclovia non è solo un’infrastruttura di mobilità dolce, ma un vero e proprio motore per l’economia turistica del ponente ligure e dell’intera Liguria".

