Imperia, Giuditta a 106 anni ha sconfitto il Covid. Due volte

di Redazione

Ospite della casa di riposo di Borgomaro, è risultata positiva per due volte, l'ultima poche settimane fa. "E' una forza della natura. E ha un bel caratterino"

La casa di riposo della Fondazione Orengo Demora, di Borgomaro (Imperia), ha festeggiato nei giorni scorsi i 106 anni di Giuditta Barbieri, ex dipendente della Motta Panettoni di Milano, originaria di Imperia.

Malgrado l'età, Giuditta ha sconfitto per due volte il Covid: durante la prima ondata e poche settimana fa, quando le è stata riscontrata un'infezione asintomatica, malgrado fosse vaccinata con tre dosi.

"E' una nonnina in gamba e tenace, una vera forza della natura - dicono dalla casa di riposo -. Adora i dolci di ogni tipo soprattutto quelli con la panna e il cioccolato e va matta per le caramelle al miele. Tutte le mattine riesce a sistemarsi il letto da sola, dicendo che bene come lei non lo fa nessuno".

E poi, adora ballare. Ancora oggi, non rinuncia mai a due passi di liscio. "Ha un bel caratterino e se qualcuno si azzarda, anche solo per sbaglio, a occupare il suo posto a tavola si fa sentire".