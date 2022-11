Imperia, ex preside condannata a 2 anni e 8 mesi per peculato

Il gup di Imperia Massimiliano Botti ha condannato in abbreviato a 2 anni e 8 mesi e all'interdizione dai pubblici uffici Anna Rita Zappulla, l'ex preside dell'istituto Ipsia di Imperia e del Colombo di Sanremo, arrestata dai carabinieri, il 13 aprile del 2019, con l'accusa di peculato per avere utilizzato l'auto della scuola a fini personali. La sentenza è stata emessa nei mesi scorsi ma trapela solo ora. La dirigente scolastica venne fermata poco dopo il confine di ritorno dalla Francia a bordo di una vettura Toyota Corolla in dotazione della scuola. Difesa dall'avvocato Andrea Rovere, aveva più volte spiegato di essere espatriata per motivi istituzionali - relativi a un finanziamento europeo da diverse centinaia di migliaia di euro - e non per una semplice gita fuori porta. Su di lei erano in corso indagini da oltre mese. Il gip Massimiliano Rainieri non convalidò l'arresto, ravvisando il peculato d'uso e non quello ordinario.