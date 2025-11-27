Imperia: Demanio e Comune firmano 'Piano immobili pubblici'. Scajola: "Opportunità di crescita e sviluppo per la città"

Agenzia del Demanio, Comune e Provincia di Imperia hanno sottoscritto stamani un accordo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico della città, da valorizzare anche con i privati.

Il "Piano città degli immobili pubblici di Imperia", è stato firmato dal direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e dal sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola. Obiettivo è lo sviluppo sostenibile, già in corso, del territorio per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico della città secondo un percorso condiviso. Al momento sono 11 i beni interessati, 6 dello Stato, 2 della Provincia e 3 del Comune, ma potranno aggiungersi altri immobili da valorizzare, anche con il coinvolgimento di ulteriori enti e istituzioni. Il Piano, che vuole rispondere alle esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e ai bisogni dei cittadini, si fonda sulla lettura delle peculiarità e delle opportunità legate al nuovo porto turistico, alla green line, al parco dell'energia che offrono connessioni, mobilità green, nuovi luoghi di relazioni e di aggregazione sociale.

"Il Piano dà valore allo sviluppo in corso della città di Imperia con una molteplicità di interventi e di investimenti tesi a valorizzare la posizione naturale, una terra che si estende dagli uliveti al mare tra borghi storici, e il porto turistico - ha detto dal Verme -. Sostenibilità, qualità dell'ambiente urbano e attrattività della città sono gli obiettivi degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, visto in chiave socio culturale e come risposta alle esigenze del territorio". Per Scajola "è motivo d'orgoglio essere il primo Comune in Liguria ad aderire a questo progetto, segno di una città che ha dimostrato negli ultimi anni di saper rigenerare, innovare e valorizzare i propri spazi pubblici. Grazie alla collaborazione tra Stato e istituzioni locali, in questo caso con l'ottima regia dell'Agenzia del Demanio, Imperia è diventata un vero e proprio laboratorio di buone pratiche, capace di trasformare il patrimonio pubblico in opportunità concrete di sviluppo e crescita per il territorio".

