Imperia: crolla soffitto in locale della Regione, allarme di Pd, Cisl e Uil. L'Ente: "Imminenti interventi di ristrutturazione generale"

Parte del controsoffitto di un locale dell'immobile di via Matteotti, a Imperia, che ospita alcuni uffici distaccati di Regione Liguria, tra cui la Protezione civile, è crollato stamani, per cause ancora in corso di accertamento, anche se è stato necessario allontanare a scopo cautelativo i dipendenti. Non si registrano feriti.

Da piazza De Ferrari arriva una nota di precisazione: "Fermo restando il fatto che episodi di questo tipo non si dovrebbero in alcun modo verificare e che fortunatamente l'evento non ha visto coinvolti i dipendenti regionali, resta fermo l’impegno da parte dell’amministrazione di monitorare costantemente lo stato del patrimonio e le condizioni in cui tutti i dipendenti si trovano a svolgere il proprio prezioso lavoro. Per quanto riguarda l’edificio si precisa che sono in corso le verifiche per accertare le cause del crollo e che sullo stesso edificio è previsto, proprio nei prossimi giorni, l’avvio di un intervento di riqualificazione generale, sia sulle parti interne che esterne, oltre che sugli impianti. Proprio per consentire l’avvio dei lavori era stato programmato e già avviato il trasferimento degli uffici in un edificio di fronte, già ristrutturato. I lavori in questione sono già stati aggiudicati e la ditta aggiudicataria ha già svolto un primo sopralluogo ad agosto. Gli uffici in cui si è verificato il crollo afferiscono al dipartimento Agricoltura".



Sul caso è intervenuto Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Funzione Pubblica Liguria. "Si è trattato di un episodio grave e inaccettabile - afferma -. Chiediamo investimenti concreti sul personale e sulla sicurezza". Il sindacato esprime preoccupazione e il "forte sdegno" per l'accaduto: "A causa di un improvviso crollo del soffitto, si è rischiata una tragedia: per fortuna, nessuno si è ferito, grazie anche alla casualità che ha fatto sì che il dipendente coinvolto si trovasse in un'altra stanza al momento del crollo".

Note di sdegno arrivano pure Milena Speranza e Marco Vannucci, rispettivamente segretaria generale Uil Fpl Liguria e segretario generale Uil Fpl Genova. "È inaccettabile che i lavoratori debbano correre rischi così gravi - si legge in una nota - per la mancata manutenzione e la scarsa attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo che le segnalazioni circa lo stato di degrado dei locali erano già state fatte da tempo, purtroppo nessuno è intervenuto con la necessaria tempestività".

Intervengono anche, per il Pd regionale, Armando Sanna ed Enrico Ioculano: “Il crollo del tetto in un ufficio di proprietà della Regione Liguria, in viale Matteotti 50 a Imperia, dove si trova l'ispettorato agrario e altri numerosi servizi, è un fatto gravissimo. Se non si è fatto male nessuno è solo per puro miracolo, perché la dipendente era in un’altra stanza a fare delle fotocopie. La cosa ancora più grave è che la Regione Liguria aveva in programma proprio per quella struttura dei lavori di manutenzione che sarebbero dovuti partire a maggio 2025, ma non sono mai iniziati. Quella della sicurezza degli edifici regionali è un tema che solleviamo da tempo e che oggi ha mostrato i rischi e tutte le problematicità. Vale per Imperia come per gli edifici di tutte le altre province, compresa Genova, dove i lavori previsti nel palazzo di via Fieschi 15 sono stati rinviati a data destinarsi. Nel frattempo nessuna garanzia di sicurezza per i dipendenti che continuano a lavorare in edifici vetusti, privi degli standard minimi di sicurezza. Da parte del Gruppo PD in Regione particolare vicinanza alla dipendente che si trovava nell'ufficio oggetto del crollo e a tutti i dipendenti di quella sede di Imperia che sono stati evacuati. Invitiamo la Giunta regionale a intervenire in modo tempestivo non solo sull’edificio in questione, ma anche su tutti gli altri edifici, compresi quelli genovesi, i cui lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono stati rimandati. Questo caso dimostra che non si può più aspettare”.

