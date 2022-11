Imperia, crescono i casi di violenza nei confronti di donne e bambini: una denuncia al giorno

Sono una trentina al mese in media, negli ultimi mesi, i fascicoli aperti dalla Procura di Imperia per quanto riguarda le cosiddette "fasce deboli" ovvero casi stalking, maltrattamenti, lesioni e abusi, che riguardano prevalentemente donne e bambini e, comunque, situazioni familiari. Un numero in crescita dovuto, però, non solo a un aumento dei casi, ma anche a un maggior numero di persone che denuncia. Il dato è stato reso noto in vista della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre). Le notizie di reato vengono prese in carico dal procuratore capo di Imperia Alberto Lari, che per quanto riguarda le "fasce deboli" le riassegna successivamente al sostituto procuratore Maria Paola Marrali, magistrato che coordina il gruppo. Molte denunce arrivano anche in seguito agli interventi delle forze dell'ordine.