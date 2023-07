Imperia, contrabbando doganale ed evasione: sequestrato yacht da due milioni di euro

I militari del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Imperia e della sezione operativa navale della Gdf con i funzionari del reparto antifrode dell'ufficio delle Dogane di Imperia, coordinati dalla Procura hanno sequestrato uno yacht battente bandiera delle Isole Vergini Britanniche, per evasione dei diritti doganali di confine, in quanto illecitamente introdotta nel territorio dell'Unione Europea.

Il sequestro per contrabbando doganale, disposto dal gip del tribunale di Imperia, riguarda uno yacht da diporto di oltre 34 metri, il cui valore è stimabile in circa due milioni di euro. Dagli accertamenti, la Gdf ha ricostruito le rotte percorse dal natante dal 2020 a oggi ed è emerso che lo yacht risulta avere stazionato ininterrottamente per oltre diciotto mesi nelle acque territoriali dell'Unione Europea, integrando così il mancato rispetto delle condizioni per usufruire del beneficio dell'esenzione dai diritti doganali di confine per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-Ue in regime doganale di ammissione temporanea, in violazione della normativa Ue e nazionale. La denuncia per contrabbando doganale ha permesso di accertare un'evasione dei diritti doganali di confine che ammonta a oltre 300 mila euro