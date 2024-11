Imperia celebra l'olio nuovo con la tre giorni di Olioliva

Imperia torna a essere la capitale dell'olio nuovo, per tre giorni, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, con Olioliva 2024 con un ricco programma di degustazioni, assaggi e un nutrito pacchetto di manifestazioni collaterali, che intendono celebrare l'extravergine. Protagonisti saranno l'olio appena franto dai produttori locali, ma anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata. Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.

La provincia di Cuneo - con cui l'Azienda Speciale Riviere di Liguria ha stretto interscambi e sinergie per promuovere le rispettive rassegne - sarà presente a con il Consorzio della salsiccia di Bra. Il menù delle degustazioni alla Festa dell'olio nuovo è variopinto: dall'extravergine monocultivar taggiasca, ai vini del territorio, dalla focaccia alla farinata ligure, dalle ostriche spezzine al cefalo preparato dall'ittiturismo "Pingone", l'imbarcazione imperiese testimonial dell'ittiturismo, una formula particolarmente gradita ai turisti cui viene offerta la possibilità di pranzare a bordo col pescato del giorno. Tra gli eventi citiamo i cooking show, lo street food (in Largo San Francesco), i laboratori didattici, le proposte del mondo della scuola e del Polo Universitario di Imperia, il salotto letterario e il tradizionale concorso fotografico del circolo Castelvecchio. Ed ancora un ampio programma di intrattenimento con esibizioni di danza, teatro, musica e animazione per i più piccoli. Infine la classica Maratona di Olioliva.

"Siamo arrivati credo a una ottima soluzione logistica col recupero di piazza San Francesco, novità assoluta di quest'anno - ha affermato, stamani, Enrico Lupi presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, alla presentazione dell'evento, nella sala consiglio della Camera di Commercio di Imperia -. Abbiamo abbandonato via Berio, che oggi è diventata una arteria di grande scorrimento. Finalmente quest'anno abbiamo moltissimo olio di grande qualità e i visitatori saranno contenti di partecipare a laboratori, seminari e conferenze".

In rappresentanza di Regione Liguria c'era Marco Scajola: "Salvaguardia e valorizzazione del territorio sono due dei tratti principali di questa manifestazione, che rappresenta un momento nel quale si concentrano le forze per promuovere l'olio nuovo, una tipicità della nostra liguria; un settore che ha sofferto molto in questi anni, ma che sta avendo grande ripresa". L'inaugurazione è in programma per venerdì 8 novembre, alle 15.30, in Calata Cuneo.